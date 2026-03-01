Projection : au fil du temps Bibliothèque Louise Michel Paris
Projection : au fil du temps Bibliothèque Louise Michel Paris mercredi 25 mars 2026.
Cette projection est proposée dans le cadre de la fête du court métrage.
Un père un peu dépassé par les évènements, une jeune femme handicapée qui parle de ses envies professionnelles, une jeune palestinienne qui veut faire rêver son grand père, un enterrement de vie de jeune fille qui dérape… Autant de moments de la vie que nous offrent ces films joyeux, tendre et parfois plus sérieux.
La séance dure environ 1h30.
Une sélection de courts métrage qui nous parlent des joies et difficultés de l’enfance, de la réalité du travail et des surprises de l’amour… Bref, la vie !
Le mercredi 25 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris
