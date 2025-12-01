PROJECTION AU MUSÉE Mende

PROJECTION AU MUSÉE

3 rue de l’épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 16:30:00

fin : 2025-12-26 17:30:00

Date(s) :

2025-12-26

PROJECTION

Documentaire Fort comme un ours , de Rémy Marion et Thierry Robert, 2018.

Comment les étonnantes capacités physiques des ours inspirent la recherche médicale. Une enquête scientifique au

plus près de l’animal, entre laboratoires et forêts profondes.

52 mn | entrée libre dans la limite des places disponibles .

3 rue de l’épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

English :

Documentary Fort comme un ours , by Rémy Marion and Thierry Robert, 2018.

How the astonishing physical abilities of bears inspire medical research. A scientific investigation

up close to the animal, between laboratories and deep forests.

German :

Dokumentarfilm Fort comme un ours (Stark wie ein Bär) von Rémy Marion und Thierry Robert, 2018.

Wie die erstaunlichen körperlichen Fähigkeiten von Bären die medizinische Forschung inspirieren. Eine wissenschaftliche Untersuchung aus nächster Nähe

ganz nah am Tier, zwischen Laboren und tiefen Wäldern.

Italiano :

Documentario Fort comme un ours , di Rémy Marion e Thierry Robert, 2018.

Come le sorprendenti capacità fisiche degli orsi ispirano la ricerca medica. Un’indagine scientifica

animale, tra laboratori e foreste profonde.

Espanol :

Documental Fort comme un ours , de Rémy Marion y Thierry Robert, 2018.

Cómo las asombrosas capacidades físicas de los osos inspiran la investigación médica. Una investigación científica

animal, entre laboratorios y bosques profundos.

