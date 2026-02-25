Projection Aventure au bout du monde Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Vendredi 13 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif d’entrée : 5,00 €, Adhérent ABM ou Maison de Quartier : 3,50 €

ABM-Rennes (Maison de quartier de Villejean 2 rue de Bourgogne 35700 Rennes ) Le 13 mars 2025 : « Cabo Verde » et « Madagascar » de Pascale et Daniel LEBON

Le 13 mars 2025 : « Cabo Verde » et « Madagascar » de Pascale et Daniel LEBON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T22:00:00.000+01:00

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



