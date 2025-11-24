Projection Ballet Le Parc Saint-Cyprien

Projection Ballet Le Parc

40 rue du Priolat Saint-Cyprien Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Profitez d’un soirée d’exception ! Rendez-vous le 12 décembre à 20h au Petit Foyer de St Cyprien.

Vivez une expérience artistique rare avec la projection du ballet Le Parc, chef-d’œuvre d’Angelin Preljocaj sur les sublimes partitions de Mozart.

Entre séduction baroque, modernité chorégraphique et émotion pure, cette soirée proposée par le réseau Micro-Folie et l’Opéra national de Paris vous invite à redécouvrir l’amour dans toute sa poésie.

Gratuit Sur réservation 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdfb.fr .

English : Projection Ballet Le Parc

Rendezvous on December 12 at 8pm at Le Petit Foyer in St Cyprien.

Enjoy a rare artistic experience with the screening of Le Parc ballet, Angelin Preljocaj?s masterpiece set to Mozart?s sublime scores.

Free Reservations required: 05 53 28 66 00 or julia.babylon@ccvdfb.fr

German : Projection Ballet Le Parc

Wir treffen uns am 12. Dezember um 20 Uhr im Petit Foyer von St Cyprien.

Erleben Sie eine seltene künstlerische Erfahrung mit der Vorführung des Balletts Le Parc, einem Meisterwerk von Angelin Preljocaj zu den erhabenen Partituren von Mozart.

Kostenlos Reservierung erforderlich: 05 53 28 66 00 oder julia.babylon@ccvdfb.fr

Italiano :

Unitevi a noi il 12 dicembre alle 20.00 presso il Petit Foyer di St Cyprien.

Godetevi una rara esperienza artistica con la proiezione del balletto Le Parc, il capolavoro di Angelin Preljocaj musicato dalla sublime partitura di Mozart.

Gratuito Su prenotazione: 05 53 28 66 00 o julia.babylon@ccvdfb.fr

Espanol : Projection Ballet Le Parc

Únase a nosotros el 12 de diciembre a las 20:00 en el Petit Foyer de St Cyprien.

Disfrute de una experiencia artística única con la proyección del ballet Le Parc, la obra maestra de Angelin Preljocaj con las sublimes partituras de Mozart.

Gratis Con reserva: 05 53 28 66 00 o julia.babylon@ccvdfb.fr

L’événement Projection Ballet Le Parc Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-11-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne