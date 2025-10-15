Projection Ballet Le Parc Micro-folie Surgères
Projection Ballet Le Parc Micro-folie Surgères vendredi 12 décembre 2025.
Projection Ballet Le Parc
Micro-folie Deumeure du régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Pour la cinquième année consécutive, l’Opéra National de Paris aura le plaisir de vous proposer une nouvelle captation lors d’une projection unique sur le réseau Micro-Folie.
Micro-folie Deumeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
For the fifth year running, the Opéra National de Paris is delighted to present a new recording in a unique screening on the Micro-Folie network.
German :
Im fünften Jahr in Folge freut sich die Opéra National de Paris, Ihnen eine neue Aufnahme bei einer einmaligen Vorführung im Micro-Folie-Netzwerk anbieten zu können.
Italiano :
Per il quinto anno consecutivo, l’Opéra National de Paris sarà lieta di offrirvi una nuova registrazione in una proiezione unica sulla rete Micro-Folie.
Espanol :
Por quinto año consecutivo, la Ópera Nacional de París tendrá el placer de ofrecerle una nueva grabación en una proyección única en la red Micro-Folie.
