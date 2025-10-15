Projection Ballet Le Parc Micro-folie Surgères

Projection Ballet Le Parc

Micro-folie Deumeure du régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Pour la cinquième année consécutive, l’Opéra National de Paris aura le plaisir de vous proposer une nouvelle captation lors d’une projection unique sur le réseau Micro-Folie.

Micro-folie Deumeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

For the fifth year running, the Opéra National de Paris is delighted to present a new recording in a unique screening on the Micro-Folie network.

German :

Im fünften Jahr in Folge freut sich die Opéra National de Paris, Ihnen eine neue Aufnahme bei einer einmaligen Vorführung im Micro-Folie-Netzwerk anbieten zu können.

Italiano :

Per il quinto anno consecutivo, l’Opéra National de Paris sarà lieta di offrirvi una nuova registrazione in una proiezione unica sulla rete Micro-Folie.

Espanol :

Por quinto año consecutivo, la Ópera Nacional de París tendrá el placer de ofrecerle una nueva grabación en una proyección única en la red Micro-Folie.

