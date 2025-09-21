Projection : Bâtisseurs de Rêve Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Megève

Projection : Bâtisseurs de Rêve Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Megève dimanche 21 septembre 2025.

Projection : Bâtisseurs de Rêve Dimanche 21 septembre, 17h30 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Dès 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine ayant pour thème le « patrimoine architectural », plongez dans l’histoire des grandes stations des Alpes avec « Bâtisseurs de rêve » de la réalisatrice Catherine Dupuis, tourné en 2007. Ce documentaire de Catherine Dupuis présente l’histoire architecturale des grandes stations de sports d’hiver qui s’est développée tout au long du XXe siècle autour de lieux mythiques des Alpes françaises à différentes époques. Que ce soit Chamonix, Megève, Courchevel, Les Arcs ou Avoriaz, chaque station symbolise une époque particulière de la pratique du loisir en montagne avec différents styles de construction, au travers du travail de grands noms de l’architecture contemporaine.

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101 [{« type »: « link », « value »: « http://www.megeve.com »}]

Dans le cadre de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine ayant pour thème le « patrimoine architectural », plongez dans l’histoire des grandes stations des Alpes avec « Bâtisseurs de de…

© Archives de Megève