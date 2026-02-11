Projection Berlin 56 Haguenau

Projection Berlin 56

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Projection dans le cadre de la quinzaine culturelle.

Caterina Schöllack dirige une prestigieuse école de danse berlinoise. Sa plus grande préoccupation est de marier ses trois filles, Monika, Eva et Helga, à des gentlemen bien établis et de bonne famille, afin de conserver les traditions dans son école de danse “Galant”.

Toutefois, Monika vit difficilement son entrée dans l’âge adulte et son rôle en tant que femme à cette époque. Elle est en effet fascinée par un tout nouveau monde fait de coiffures banane, de vestes en cuir, de jupons et de rock and roll.

À l’occasion de la Quinzaine culturelle sur l’Allemagne. 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Screening as part of the cultural fortnight.

