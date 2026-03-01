Projection Bien dans ma tête et P’tit atelier Stop-motion Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Début : 2026-03-25 10:30:00
fin : 2026-03-25 12:30:00
2026-03-25
Dans le cadre de la Fête du court métrage 2026.
Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils sont bien entourés !
A l’issue de la séance, nous vous proposons de découvrir la technique du stop-motion !
A partir de 7 ans Sur réservation au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .
Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
