Projection Bien dans ma tête et P’tit atelier Stop-motion Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Projection Bien dans ma tête et P’tit atelier Stop-motion

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-03-25 12:30:00

2026-03-25

Dans le cadre de la Fête du court métrage 2026.

Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils sont bien entourés !

A l’issue de la séance, nous vous proposons de découvrir la technique du stop-motion !

A partir de 7 ans Sur réservation au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Projection Bien dans ma tête et P’tit atelier Stop-motion

