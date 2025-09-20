Projection : BORDEAUX, LE CINÉMA POUR MÉMOIRE Minikino Bordeaux

Projection : BORDEAUX, LE CINÉMA POUR MÉMOIRE Minikino Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Projection : BORDEAUX, LE CINÉMA POUR MÉMOIRE Samedi 20 septembre, 18h00 Minikino Gironde

Adhésion : 2 € – Participation libre

BORDEAUX, LE CINÉMA POUR MÉMOIRE

Pierre Philippe

France / 1987 / coul + n&b / 60 min.

Évocation de la ville de Bordeaux, sa vie, ses habitants, ses modes, ses coutumes, ses mœurs, ses grandes figures politiques et culturelles, au travers de 92 ans d’archives cinématographiques et d’extraits de films de fiction ayant pris la capitale girondine comme décor. Le commentaire dit par Pierre Arditi, s’il est très écrit dans le sens d’un éloge poétique de la ville et de son maire (Chaban-Delmas), accompagne un montage très riche qui présente des aspects disparus du port, de la vieille ville ainsi que des événements notoires (Sigma est évoqué via une apparition éclair du théoricien Abraham Moles). Pierre Molinier y fait même une apparition, sourire comme un rictus que dévoile un masque de femme. Parmi les images marquantes (nombreuses pour le bordelais de souche ou de cœur), notons le quartier disparu du vieux Mériadeck et les chevaux des Girondins, démontés au pied du Pont d’Aquitaine, qui retrouvent leur place autour de la fontaine. On y visite également le CAPC (inauguré en 1984) avec une exposition de Jean-Charles Blais.

Pierre Philippe est le réalisateur du film fantastique MIDI-MINUIT (1970).

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux

