Projection « Cabinet de Sonorités, le film immersif » Hôtel des sciences Poitiers

Projection « Cabinet de Sonorités, le film immersif » Hôtel des sciences Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Projection « Cabinet de Sonorités, le film immersif » Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel des sciences Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Nouveauté 2025 : entrez dans la Chambre Noire !

Cette année, vivez une expérience immersive inédite au cœur des collections scientifiques de l’université de Poitiers, en pénétrant dans la Chambre Noire.

Après avoir écouté les podcasts audio Cabinet de Sonorités, redécouvrez-les sous un nouveau jour grâce à une projection d’images et d’animations hautes en couleurs.

Quatre histoires issues des collections scientifiques vous seront racontées autrement, entre sons, images et émotions.

Une manière originale et sensorielle de plonger dans le patrimoine universitaire.

Hôtel des sciences Hôtel des sciences, 49 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/ Hôtel des sciences, d’abord hôtel particulier connu sous le nom d’hôtel Chaboureau, s’est réaménagé pour accueillir l’espace de médiation scientifique de l’Université de Poitiers. Parking

Buss

Nouveauté 2025 : entrez dans la Chambre Noire !

© Université de Poitiers