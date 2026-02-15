Projection, Camille Claudel, sculpter pour exister La Distylerie Luçon

Projection, Camille Claudel, sculpter pour exister

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la découverte de la célèbre sculptrice Camille Claudel.

Que reste-t-il de la sculptrice Camille Claudel ? Une poignée de photographies, peu d’œuvres et un mythe celui d’une artiste rebelle au destin brisé. À une époque où peu de femmes accèdent à une carrière artistique, elle réussira à imposer son style audacieux dans le monde de la sculpture, alors considérée comme art viril par excellence. Femme la plus géniale de son temps selon la critique, Camille Claudel n’est pourtant pas la seule à se rêver sculptrice…

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Discover the famous sculptor Camille Claudel.

