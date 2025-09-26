Projection Cap Corse, le mystère des anneaux Cinéma Sirius Le Havre

Projection Cap Corse, le mystère des anneaux Cinéma Sirius Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Projection Cap Corse, le mystère des anneaux

Cinéma Sirius 5 Rue du Guesclin Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Ce film plonge au cœur des profondeurs marines du Cap Corse, à plus de 100 mètres de fond, où Laurent Ballesta et une équipe de scientifiques découvrent une mystérieuse formation d’anneaux rocheux uniques en Méditerranée. Grâce à une station sous-marine et des plongées à saturation de plusieurs semaines, ils explorent ces milliers de ronds aussi spectaculaires qu’énigmatiques.

Carottages, analyses ADN et prélèvements témoignent d’une biodiversité inédite (nudibranches, gorgones, mérou denté…) et suggèrent que ces cercles pourraient être les vestiges d’un écosystème vieux de 20 000 ans. Au-delà de l’exploration scientifique, le film suit Laurent Ballesta dans une véritable enquête capter des images de ces cercles, comprendre leur genèse et documenter la vie qui les habite, tout en sensibilisant à leur préservation.

Modéré par Natacha Triou (France Culture)

De Yann Rineau

En présence de Laurent Ballesta, photographe, plongeur et biologiste naturaliste

Projection suivie d’un moment d’échanges

Coproduction ARTE France

Les Gens Bien Productions

Andromède Océanologie

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public 91 min + 45 min d’échanges

Sur réservation .

Cinéma Sirius 5 Rue du Guesclin Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Projection Cap Corse, le mystère des anneaux

