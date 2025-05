PROJECTION CAP CORSE, LE MYSTÈRE DES ANNEAUX – Montpellier, 12 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

PROJECTION CAP CORSE, LE MYSTÈRE DES ANNEAUX 27 Boulevard Sarrail Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Projection à la Salle Rabelais le 12 juin à 19h30

Projection du dernier film documentaire de Yann Rineau avec Laurent Ballesta Cap Corse, le mystère des anneaux

Projection à la Salle Rabelais le 12 juin à 19h30

Projection du dernier film documentaire de Yann Rineau avec Laurent Ballesta Cap Corse, le mystère des anneaux

Au large du Cap Corse, à plus de 100 mètres de profondeur, des formations mystérieuses ont été découvertes plus de mille anneaux parfaitement circulaires, mesurant jusqu’à 20 mètres de diamètre. Pour élucider ce phénomène sans précédent en Méditerranée, l’équipe Gombessa, dirigée par Laurent BALLESTA, mène une enquête approfondie.

L’entrée est à 8€ par personne sur réservation .

27 Boulevard Sarrail

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Screening at the Salle Rabelais on June 12 at 7:30pm

Screening of Yann Rineau’s latest documentary film with Laurent Ballesta: Cap Corse, le mystère des anneaux (Corsica, the mystery of the rings)

German :

Vorführung im Salle Rabelais am 12. Juni um 19.30 Uhr

Vorführung des neuesten Dokumentarfilms von Yann Rineau mit Laurent Ballesta: Cap Corse, le mystère des anneaux (Kap Korsika, das Geheimnis der Ringe)

Italiano :

Proiezione alla Salle Rabelais il 12 giugno alle 19.30

Proiezione dell’ultimo film documentario di Yann Rineau con Laurent Ballesta: Cap Corse, le mystère des anneaux (Corsica, il mistero degli anelli)

Espanol :

Proyección en la Sala Rabelais el 12 de junio a las 19.30 horas

Proyección del último documental de Yann Rineau con Laurent Ballesta: Cap Corse, le mystère des anneaux (Córcega, el misterio de los anillos)

L’événement PROJECTION CAP CORSE, LE MYSTÈRE DES ANNEAUX Montpellier a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT MONTPELLIER