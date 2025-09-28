Projection Carmen de Georges Bizet Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Projection Carmen de Georges Bizet

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif Inclus dans le billet d’entrée

Début : Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Projection, Carmen de Georges Bizet

Projection de l’Opéra dans une mise en scène de Romain Gilbert, costumes de Christian Lacroix.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Projection, Carmen by Georges Bizet

Projection of the opera directed by Romain Gilbert, costumes by Christian Lacroix.

German :

Projektion, Carmen von Georges Bizet

Projektion der Oper in einer Inszenierung von Romain Gilbert, Kostüme von Christian Lacroix.

Italiano :

Proiezione di Carmen di Georges Bizet

Proiezione dell’opera diretta da Romain Gilbert, costumi di Christian Lacroix.

Espanol :

Proyección, Carmen de Georges Bizet

Proyección de la ópera dirigida por Romain Gilbert, vestuario de Christian Lacroix.

