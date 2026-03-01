Projection: Casilda ou l’écho d’autres pas Centre Paris Anim de la Place des Fêtes Paris

À travers ces autres pas, nous découvrons une Donostia méconnue, ville rebelle et combative, capable d’arrêter un coup d’État avec seulement des fusils de chasse et beaucoup d’enthousiasme. Avec Casilda, nous vivons les luttes ouvrières et féministes dans la ville de l’Urumea, la naissance de l’ANV (nationalisme de gauche, ouvrier et laïc), l’essor de la CNT, son syndicat. En définitive, une “photographie inédite de Saint-Sébastien qui ne laisse personne indifférent”.

Casilda Hernáez Vargas et son compagnon Félix Likiniano ont perdu la guerre, mais ils n’ont jamais été vaincus. Dans leur exil à Biarritz, ils ont aidé les jeunes antifascistes qui traversaient la frontière pour lutter contre le franquisme.

Dans le documentaire, nous pouvons voir comment, à Donostia, leur ville, l’écho de ces pas résonne encore car il y a toujours quelqu’un, comme La Casi, qui refuse de succomber. »

Casilda ; Crédits : ©association 24 aout 1944 Stéphane Brochier

Le chemin libertaire de Casilda Hernáez Vargas. un documentaire

de JF Malatesta, ((2021, 75 », VOST) Le mercredi 18 mars 2026 à 19h



« Suivez le chemin tracé par Casilda Hernáez Vargas, originaire de Saint-Sébastien (Donostia), d’origine gitane et anarchiste, très populaire dans sa ville dans les années 1930. On l’appelait La libertaire ou La fille aux bombes.

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim de la Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas 75019 Paris

