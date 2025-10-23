Projection : Cavalier Express Bibliothèque François Villon Paris

Projection : Cavalier Express Bibliothèque François Villon Paris jeudi 23 octobre 2025.

Un voyage passionnant à travers les formes courtes d’Alain Cavalier, devenu dans les années 80 le “filmeur”, un homme libre et joyeux qui invente une écriture légère, proche des hommes et des femmes dont il capte des moments de vie, caché derrière l’œilleton de sa caméra.

Jeudi 23 octobre à 14h



La projection sera suivie d’un temps d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café.



En partenariat avec les clubs séniors du 10e.



8 courts-métrages d’Alain Cavalier. Durée 82 min

Le jeudi 23 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/