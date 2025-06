PROJECTION « CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU » Vialas 5 juillet 2025 07:00

Lozère

PROJECTION « CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU » Maison du Temps libre Vialas Lozère

Tarif : 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Histoires & Crapahutes présente le Documentaire CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU .

Découvrez la vie d’un vignoble de cépages interdits, en treilles, sur une année. On y produit Le Défendu, un vin nature. Avec Daniel Dematéis et le Conservatoire des cépages oubliés de Charreneuve. Le film parcourt le domaine le long d’une randonnée…

Durée: 50 min

Plus d’infos sur www.histoirescrapahutes.com .

Maison du Temps libre

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

English :

Histoires & Crapahutes presents the documentary « CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU ».

Discover the life of a vineyard of forbidden grape varieties, on trellises, over the course of a year. Le Défendu, a natural wine, is produced here.

Duration: 50 min

German :

Histoires & Crapahutes präsentiert den Dokumentarfilm « CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU » (CÉVENNES ein verbotener Weinberg).

Entdecken Sie das Leben eines Weinbergs mit verbotenen Rebsorten, an Spalieren, über ein Jahr hinweg. Dort wird Le Défendu, ein Naturwein, hergestellt.

Dauer: 50 Min

Italiano :

Histoires & Crapahutes presenta il documentario « CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU ».

Scoprite la vita di un vigneto di varietà d’uva proibite, su tralicci, nel corso di un anno. Qui si produce Le Défendu, un vino naturale.

Durata: 50 min

Espanol :

Histoires & Crapahutes presenta el documental « CÉVENNES UN VIGNOBLE DÉFENDU ».

Descubra la vida de un viñedo de variedades de uva prohibidas, en espaldera, a lo largo de un año. Aquí se produce Le Défendu, un vino natural.

Duración: 50 min

