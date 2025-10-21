Projection : « Charlotte » d’Éric Varin et Tahir Rana Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Projection : « Charlotte » d’Éric Varin et Tahir Rana Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy mardi 21 octobre 2025.

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre de sa vie…

Canada, France, Belgique, animation, 92 min, January Films, Les Productions Balthazar, Walking the Dog, Sons of Manual, 2022.

Le mardi 21 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

