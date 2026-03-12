Projection Château-Salins Alter ego

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-28 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-26 2026-04-28

Alex a un sérieux problème son nouveau voisin est son sosie parfait… mais avec des cheveux !

Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence et le plonger dans des situations hilarantes.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Alex has a serious problem: his new neighbor is his perfect double? but with hair!

A doppelganger for the better, who will turn his life upside down and plunge him into hilarious situations.

L’événement Projection Château-Salins Alter ego Château-Salins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DU PAYS SAULNOIS