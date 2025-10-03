Projection Château-Salins Connemara Château-Salins
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige à quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vu venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, leur sera-t-elle possible ?Tout public
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
English :
From a modest background, Hélène left the Vosges a long time ago. Today, she’s in her forties. A brutal burn-out forced her to leave Paris and return to where she grew up, between Nancy and Epinal. She settles down with her family, finds a good job, quality of life in short? One evening, in the parking lot of a franchised restaurant, she spots a familiar face, Christophe Marchal, the handsome field hockey player from her high school days. Christophe, that distant object of desire, an affair Hélène never saw coming… In their embrace, two France?s, two worlds that are now strangers, dream of loving each other. Will this idyll be possible for them?
German :
Hélène stammt aus einfachen Verhältnissen und hat die Vogesen vor langer Zeit verlassen. Heute ist sie in ihren Vierzigern. Ein Burnout zwingt sie, Paris zu verlassen und dorthin zurückzukehren, wo sie aufgewachsen ist, zwischen Nancy und Epinal. Sie lässt sich mit ihrer Familie nieder, findet einen guten Job und genießt die Lebensqualität Eines Abends sieht sie auf dem Parkplatz eines Franchise-Restaurants ein bekanntes Gesicht: Christophe Marchal, den attraktiven Hockeyspieler aus ihrer Schulzeit. Christophe, dieses entfernte Objekt der Begierde, eine Affäre, die Hélène nicht hatte kommen sehen… In ihrer Umarmung sind es zwei Frankreich, zwei Welten, die sich nun fremd sind und von Liebe träumen. Wird diese Idylle für sie möglich sein?
Italiano :
Nata in una famiglia modesta, Hélène ha lasciato i Vosgi molto tempo fa. Ora ha quarant’anni. Un brutale burn-out l’ha costretta a lasciare Parigi e a tornare nel luogo in cui è cresciuta, tra Nancy ed Epinal. Si è stabilita con la sua famiglia, ha trovato un buon lavoro e, in breve, una buona qualità di vita? Una sera, nel parcheggio di un ristorante in franchising, scorge un volto familiare, Christophe Marchal, il bel giocatore di hockey dei tempi della scuola. Christophe, quel lontano oggetto del desiderio, una storia che Hélène non si aspettava… Nel loro abbraccio, due France, due mondi ormai estranei, sognano di amarsi. Questa storia d’amore sarà possibile per loro?
Espanol :
De origen modesto, Hélène dejó los Vosgos hace mucho tiempo. Ahora tiene más de cuarenta años. Un agotamiento brutal la obligó a dejar París y regresar al lugar donde creció, entre Nancy y Epinal. Se instaló con su familia, encontró un buen trabajo y, en definitiva, una buena calidad de vida.. Una noche, en el aparcamiento de un restaurante franquiciado, ve una cara conocida, Christophe Marchal, el guapo jugador de hockey de su época escolar. Christophe, ese lejano objeto de deseo, una aventura que Hélène nunca vio venir… En su abrazo, dos Francia, dos mundos que ahora son extraños, sueñan con amarse. ¿Les será posible este romance?
