Projection Château-Salins Dragons Château-Salins vendredi 5 septembre 2025.
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Début : Mardi Vendredi 2025-09-05 20:30:00
fin : 2025-09-09 22:30:00
2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09
Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, Stoïk, le chef de la tribu, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking.Tout public
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52
English :
On the craggy island of Beurk, where Vikings and dragons have battled mercilessly for generations, Hiccup is an exception. Self-effacing, crushed by the stature of his father, Stoïk, the tribal chief, this young dreamer defies centuries of tradition by befriending a dragon named Toothless. Their unlikely bond will reveal the true nature of dragons and challenge the very foundations of Viking society.
German :
Auf der zerklüfteten Insel Beurk, wo sich Wikinger und Drachen seit Generationen einen erbitterten Kampf liefern, ist Hicks eine Ausnahmeerscheinung. Der junge Träumer, der von der Statur seines Vaters, des Stammesführers Stoik, erdrückt wird, widersetzt sich der jahrhundertealten Tradition, indem er sich mit einem Drachen namens Ohnezahn anfreundet. Ihre unwahrscheinliche Verbindung wird die wahre Natur der Drachen enthüllen und die Grundfesten der Wikingergesellschaft in Frage stellen.
Italiano :
Sulla scoscesa isola di Beurk, dove vichinghi e draghi si scontrano senza pietà da generazioni, Hiccup è un’eccezione. Egoista, schiacciato dalla statura del padre Stoïk, il capo tribù, questo giovane sognatore sfida secoli di tradizione facendo amicizia con un drago di nome Sdentato. Il loro improbabile legame rivelerà la vera natura dei draghi e metterà in discussione le fondamenta stesse della società vichinga.
Espanol :
En la escarpada isla de Beurk, donde vikingos y dragones han luchado sin piedad durante generaciones, Hipo es una excepción. Despreocupado y aplastado por la estatura de su padre, Stoïk, el jefe de la tribu, este joven soñador desafía siglos de tradición haciéndose amigo de un dragón llamado Desdentao. Su improbable vínculo revelará la verdadera naturaleza de los dragones y desafiará los cimientos mismos de la sociedad vikinga.
