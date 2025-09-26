Projection Château-Salins Fils de Château-Salins

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : 6 EUR

Vendredi 2025-09-26 20:30:00

2025-09-27 22:00:00

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30

Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France !Tout public

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

English :

A week after the presidential election, France is still looking for its Prime Minister. Nino, an ambitious young parliamentary attaché, is sent to convince his father, Lionel Perrin, to accept the post. But the eternal loser has cut ties with politics?and with his son. Nino finds himself embroiled in a frantic race where no holds are barred. He has 24 hours to save his career, his marriage and, if possible, the future of France!

German :

Eine Woche nach den Präsidentschaftswahlen sucht Frankreich immer noch nach einem Premierminister. Nino, ein junger, ehrgeiziger parlamentarischer Attaché, soll seinen Vater Lionel Perrin davon überzeugen, das Amt zu übernehmen. Doch der ewige Verlierer hat den Kontakt zur Politik und zu seinem Sohn abgebrochen. Nino findet sich in einem wilden Wettlauf wieder, bei dem jeder Schachzug erlaubt ist. Er hat 24 Stunden Zeit, um seine Karriere, seine Ehe und wenn möglich die Zukunft Frankreichs zu retten!

Italiano :

Una settimana dopo le elezioni presidenziali, la Francia è ancora alla ricerca del suo Primo Ministro. Nino, giovane e ambizioso addetto parlamentare, ha il compito di convincere il padre, Lionel Perrin, ad accettare la carica. Ma l’eterno perdente ha tagliato i ponti con la politica e con il figlio. Nino si trova coinvolto in una corsa frenetica in cui tutto è possibile. Ha 24 ore per salvare la sua carriera, il suo matrimonio e, se possibile, il futuro della Francia!

Espanol :

Una semana después de las elecciones presidenciales, Francia sigue buscando a su Primer Ministro. Nino, un joven y ambicioso agregado parlamentario, tiene la misión de convencer a su padre, Lionel Perrin, para que acepte el cargo. Pero el eterno perdedor ha cortado lazos con la política… y con su hijo. Nino se ve envuelto en una carrera frenética en la que todo vale. Tiene 24 horas para salvar su carrera, su matrimonio y, si es posible, el futuro de Francia

