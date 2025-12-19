Projection Château-Salins Gourou

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-22 2026-02-24

Mathieu Vasseur, surnommé Matt, est le coach en développement personnel le plus suivi de France. A l’heure où les gens ne croient plus à la politique et se détournent de la religion, il propose à ses adeptes une catharsis bien rodée, qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et de la gloire.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mathieu Vasseur, aka Matt, is France’s most closely followed personal development coach. At a time when people no longer believe in politics and are turning away from religion, he offers his followers a well-honed catharsis that electrifies crowds as much as it worries the authorities. Under fire from the critics, Matt embarks on a headlong rush that will take him to the frontiers of madness and glory.

L’événement Projection Château-Salins Gourou Château-Salins a été mis à jour le 2025-12-19 par OT DU PAYS SAULNOIS