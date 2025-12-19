Projection Château-Salins La pire mère au monde Château-Salins

Projection Château-Salins La pire mère au monde

Louise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal ou` Judith est greffière, Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire a` première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs a` vif.Tout public

English :

Louise de Pileggi, a brilliant deputy public prosecutor, has always had a complicated relationship with her mother Judith, whom she hasn’t seen in 15 years. When she finds herself transferred to the small court where Judith is clerk, Louise becomes her mother?s boss. And what’s worse, they have to work together on a case that may seem trivial at first glance, but that will put their nerves on edge.

