Projection Château-Salins L’affaire bojarski

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-05 2026-04-07

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre.

Durant l’Occupation, il met son talent au service de la Résistance en fabriquant de faux papiers.

Mais après la guerre, privé d’état civil, il ne peut déposer les brevets de ses nombreuses inventions et se retrouve cantonné à des emplois précaires…

Jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser son génie pour fabriquer de faux billets.

Commence alors une double vie, à l’insu de sa famille.

Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, considéré comme le meilleur flic de FranceTout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Jan Bojarski, a young Polish engineer, takes refuge in France during the war.

During the Occupation, he used his talent to help the Resistance by forging documents.

But after the war, deprived of his civil status, he was unable to register the patents for his numerous inventions, and found himself restricted to precarious jobs?

Until the day a gangster suggested he use his genius to make counterfeit money.

A double life begins, unbeknownst to his family.

He soon finds himself in the sights of Inspector Mattei, considered the best cop in France

L’événement Projection Château-Salins L’affaire bojarski Château-Salins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DU PAYS SAULNOIS