Projection Château-Salins Les braises Château-Salins

Projection Château-Salins Les braises

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

2026-02-27 2026-03-01 2026-03-03

Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille.Tout public

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

Karine and Jimmy are a close couple, still very much in love after twenty years together and two children. She works in a factory; he, a truck driver, works hard to grow his small business. When the Gilets Jaunes movement erupts, Karine is swept up by the strength of the collective, the anger, the hope of change. But as her commitment grows, the couple?s equilibrium wavers.

