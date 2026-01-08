Projection Château-Salins Olivia

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18

À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s'habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d'aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

English :

At the age of 12, Olivia finds her daily life turned upside down overnight. She has to get used to a new, more modest life, and look after her little brother Tim on her own. But fortunately, their encounter with some warm and colorful neighbors will transform their world into a real adventure movie! Together, they will turn every challenge into a game, and every day into an unforgettable moment.

L'événement Projection Château-Salins Olivia Château-Salins a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DU PAYS SAULNOIS