Projection Château-Salins Une bataille après l’autre Château-Salins

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…Tout public

English :

A disillusioned, paranoid former revolutionary, Bob lives on the bangs of society with his independent, resourceful daughter Willa. When his sworn enemy resurfaces after 16 years and Willa disappears, Bob moves heaven and earth to find her, facing for the first time the consequences of his past?

German :

Bob, ein desillusionierter und paranoider ehemaliger Revolutionär, lebt mit seiner unabhängigen und einfallsreichen Tochter Willa am Rande der Gesellschaft. Als sein Erzfeind nach 16 Jahren wieder auftaucht und Willa verschwindet, setzt Bob Himmel und Hölle in Bewegung, um sie zu finden, und stellt sich zum ersten Mal den Konsequenzen seiner Vergangenheit?

Italiano :

Ex rivoluzionario disilluso e paranoico, Bob vive ai margini della società con la figlia Willa, indipendente e piena di risorse. Quando il suo nemico giurato riappare dopo 16 anni e Willa scompare, Bob fa di tutto per ritrovarla, affrontando per la prima volta le conseguenze del suo passato?

Espanol :

Antiguo revolucionario desilusionado y paranoico, Bob vive al margen de la sociedad con su hija Willa, independiente y llena de recursos. Cuando su enemigo jurado reaparece después de 16 años y Willa desaparece, Bob mueve cielo y tierra para encontrarla, enfrentándose por primera vez a las consecuencias de su pasado..

