Projection Château-Salins Y a t-il un flic pour sauver le monde ? Château-Salins

Projection Château-Salins Y a t-il un flic pour sauver le monde ?

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16

Un seul homme possède des compétences… disons uniques… pour diriger la prestigieuse Brigade Spéciale et… sauver le monde, tout simplement ! Cet homme, c’est le lieutenant Frank Drebin Jr. — oui, vous avez bien lu — c’est lui qui suit les traces de son illustre père dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?Tout public

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

English :

Only one man is uniquely qualified to lead the prestigious Special Brigade and, quite simply, save the world! That man is Lieutenant Frank Drebin Jr. who follows in the footsteps of his illustrious father in Is There a Cop to Save the World?

German :

Es gibt nur einen Mann, der die Fähigkeiten besitzt, die Welt zu retten, indem er das angesehene Sonderdezernat leitet Dieser Mann ist Lieutenant Frank Drebin Jr. ? ja, Sie haben richtig gelesen ? er tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters in Ein Cop rettet die Welt?

Italiano :

Solo un uomo è qualificato in modo unico per guidare la prestigiosa Brigata Speciale e salvare il mondo! Quell’uomo è il tenente Frank Drebin Junior, che segue le orme dell’illustre padre in C’è un poliziotto per salvare il mondo?

Espanol :

Sólo un hombre está cualificado para liderar la prestigiosa Brigada Especial y salvar el mundo Ese hombre es el teniente Frank Drebin Jr… sí, has leído bien… sigue los pasos de su ilustre padre en ¿Hay un policía para salvar el mundo?

