Projection : Chers Camarades de Gérard Vidal Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 15 novembre 2025.

Des harangues de Jean-Pierre Timbaud aux grévistes de 1936 à la présence de Manouchian en 1942 dans l’usine. De la révolte des travailleurs immigrés en 1975 à une lutte opiniâtre de plusieurs années contre les licenciements et la fermeture, l’histoire de Chausson à Gennevilliers concentre des pages emblématiques du mouvement ouvrier. Embauché en 1975, j’ai vécu ces évènements comme militant pendant une quinzaine d’années puis derrière une caméra, depuis mes premières images super-8 tournées en 1975. Entrelacés autour de cette histoire se tissent les parcours individuels d’une dizaine de ses principaux acteurs.

93 mn

Clermont-Ferrand (France) • Prix de la première œuvre 2004

Dans le cadre d’une programmation Film du mois documentaire, Métamorphoses du travail

Projection du film documentaire Chers camarades en présence de son réalisateur Gérard Vidal

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit

sur inscription auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/