PROJECTION CHRONIQUES DE SOUTEYRANNE

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La Médiathèque de Vialas vous propose une projection du film Chronique de Souteyranne à 17h.

La Médiathèque de Vialas vous propose une projection du film Chronique de Souteyranne à 17h. .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 biblio.vialas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque de Vialas invites you to a screening of the film Chronique de Souteyranne at 5pm.

L’événement PROJECTION CHRONIQUES DE SOUTEYRANNE Vialas a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère