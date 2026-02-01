PROJECTION CHRONIQUES DE SOUTEYRANNE Vialas
PROJECTION CHRONIQUES DE SOUTEYRANNE Vialas vendredi 27 février 2026.
PROJECTION CHRONIQUES DE SOUTEYRANNE
Médiathèque Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 17:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
La Médiathèque de Vialas vous propose une projection du film Chronique de Souteyranne à 17h.
La Médiathèque de Vialas vous propose une projection du film Chronique de Souteyranne à 17h. .
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 biblio.vialas@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiathèque de Vialas invites you to a screening of the film Chronique de Souteyranne at 5pm.
L’événement PROJECTION CHRONIQUES DE SOUTEYRANNE Vialas a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère