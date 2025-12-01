Projection Ciels de Légendes Club 6 Saint-Brieuc

Projection Ciels de Légendes

Club 6 40 Bd Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Inspiré d’une histoire vraie le voyage de Dana, l’aigle pygargue de l’Aquashow d’Audierne, qui s’est égarée pendant trois semaines à travers la Bretagne en 2019.

Tourné au cœur de la Bretagne avec de véritables aigles de cinéma, ce film retrace son voyage et dévoile des artistes et les plus beaux paysages bretons.

Ce film se veut comme une véritable ode à la Bretagne, à sa culture et ses artistes. .

Club 6 40 Bd Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 63 32 27

English :

L’événement Projection Ciels de Légendes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-12-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme