Projection ciné à Vauclair à Vauclair Bouconville-Vauclair

Projection ciné à Vauclair à Vauclair

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25 20:30:00

2026-02-25

Retour 10 000 ans avant notre ère !

Ce mois-ci, retrouvez à l’affiche le film d’animation Tad l’explorateur à la recherche de la cité perdue (d’Enrique Gato, 2013) !

Une séance proposée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames en collaboration avec CinéPop…

RV au Pavillon de Vauclair à 20h ! (durée ~ 1h30 sur réservation tout public) .

English :

Back to 10,000 years BC!

