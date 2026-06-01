Projection Ciné-ados, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Projection Ciné-ados Samedi 6 juin, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans le cadre d’un mois dédié à la musique sous toutes ses formes, nous vous invitons à venir découvrir un chef-d’oeuvre du cinéma évoquant le parcours d’un jeune musicien qui rêve d’exceller en batterie. La projection sera suivie d’un moment d’échanges avec un bibliothécaire.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Dans le cadre de la fête de la musique Projection Cinéma