Projection Ciné-ados, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
Projection Ciné-ados, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon samedi 6 juin 2026.
Projection Ciné-ados Samedi 6 juin, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Dans le cadre d’un mois dédié à la musique sous toutes ses formes, nous vous invitons à venir découvrir un chef-d’oeuvre du cinéma évoquant le parcours d’un jeune musicien qui rêve d’exceller en batterie. La projection sera suivie d’un moment d’échanges avec un bibliothécaire.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Dans le cadre de la fête de la musique Projection Cinéma
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