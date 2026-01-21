Projection Ciné Bottière | rétrospective 2025 et lancement de la nouvelle saison 2026 ! Salle Radar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 18:30 –

Gratuit : oui entrée gratuite En famille, Adulte – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Ambiance rétrospective avec les films diffusés sur la saison 2025, films que VOUS avez réalisé en respectant les diverses contraintes et quelques nouveautés ????????==> Le Garou, suspense (28 mn) réalisé par Lily, Zacharie, Marcel et d’autres enfants du Hameau Marvingt==> Nouons-noues, docu (30mn), réalisé par Cynthia Gonzalez==> Une bouteille à la mère, comédie (8,35 mn), réalisé par Gaël Coste-Meunier==> Erreur 404, comédie (10 mn), réalisé par Jean François Alletz==> Pas d’issues, comédie dramatique (6mn), réalisé par Matthieu Hague==> So far away, comédie dramatique (6,13 mn), réalisé par Ophélie Le VanOn se retrouve dès 18H30 pour notre soirée courts métrages !! Chacun apporte quelque chose à boire ou manger pour le partager ensemble après la projection

Salle Radar Nantes 44300



