Projection ciné débat « Le dernier territoire du lynx » Mercredi 21 mai, 20h00 Cinéma MCL Salle André Bourvil à Gerardmer Inscription en ligne

Début : 2025-05-21T20:00:00+02:00 – 2025-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2025-05-21T20:00:00+02:00 – 2025-05-21T22:00:00+02:00

Synopsis :

Le lynx est en danger critique en France. Si rien ne change, il pourrait disparaître d’ici 100 ans. Nous sommes partis dans le Jura à la rencontre de ceux qui luttent pour sa survie et de ceux qui ont la chance de le croiser dans son habitat.

Notre objectif ?

Comprendre pourquoi cet animal emblématique est en danger et découvrir comment agir pour éviter l’irréparable.

Documentaire de 52 minutes en présence de l’équipe du film suivi d’un échange avec le public.

Cinéma MCL Salle André Bourvil à Gerardmer 1 Bd de Saint-Dié, 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

Réalisé par Ecotalk et Pierre Sabatié. Avec la participation de Corentin Esmieu, Ilias Harkate et le Centre Athénas. Lynx Nature