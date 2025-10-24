Projection + ciné échange Entre nos vagues Cinéma La Rivière Étel

Projection + ciné échange Entre nos vagues Cinéma La Rivière Étel vendredi 24 octobre 2025.

Projection + ciné échange Entre nos vagues

Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 21:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Projection du film, suivi d’un ciné échange avec les acteurs Jean et Annie Tonnerre et le réalisateur Alain Pichon.

Jean, marin pécheur, et Annie restée à terre, racontent vingt années de vie entre bonheur, responsabilités et éloignement imposé par la mer. Ce biopic, nourri d’archives familiales et de films de la Cinématique de Bretagne, mêle récit intime et histoire de la pêche. .

Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection + ciné échange Entre nos vagues Étel a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon