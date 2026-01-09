Projection ciné et rencontre Recyclerie Arinthod

Projection ciné et rencontre

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Début : 2026-02-27 19:00:00

Projection ciné et rencontre La marguerite à vélo le Jura à Casablanca le 27 février à partir de 19h à la recyclerie d’Arinthod.

Petite restauration et buvette sur place. .

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15

