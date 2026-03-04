Projection CINÉ GOOD LOOK | FRANCES HA de Noah Baumbach, Frac Bretagne, Rennes

Projection CINÉ GOOD LOOK | FRANCES HA de Noah Baumbach Vendredi 6 mars, 19h30 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Avez-vous vu l’exposition de Lucinda Childs ? Le groupe Superfilm*, en écho au travail de la chorégraphe américaine, propose la projection du film Frances Ha de Noah Baumbach le vendredi 6 mars à 19h30.

Frances Ha de Noah Baumbach, 2013, 1 h 26 min. Scénario de Noah Baumbach et Greta Gerwig. Avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, Michael Esper.

Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure amie, danse un peu et s’égare beaucoup…

Tout public à partir de 13 ans

* Superfilm est un atelier animé par le Frac Bretagne et le Cadran, association 3 Regards, invitant les habitantes et habitants de Beauregard à programmer des films au Ciné Good Look du Frac et en plein air.

Ciné Good Look c’est le cinéma du Frac Bretagne à Rennes. Une salle de projection sur les hauteurs de Beauregard. Et des films qui scrutent toute l’année le cinéma pop, bis, documentaire, expérimental, familial… et qui épouse les expositions d’art du moment.

Frac Bretagne 19 Av. André Mussat, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Projection du film FRANCES HA au FRAC du projet SuperFilm