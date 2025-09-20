Projection ciné immersive dans les bois Tucker and Dale fightent le mal Route du Radome Pleumeur-Bodou
Projection ciné immersive dans les bois Tucker and Dale fightent le mal
Route du Radome Parc d’Aventures Vivons Perchés Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 20:30:00
(Re)découvrez « Tucker and Dale fightent le mal » comme jamais, au cœur d’une cabane dans les bois pour une expérience immersive, drôle et décalée.
Un rendez-vous ciné unique plein de rires, frissons et bruits de tronçonneuse. .
Route du Radome Parc d’Aventures Vivons Perchés Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 92 91 61
