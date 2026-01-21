Projection Ciné Mômes Bibliothèque Raymond Queneau Le Havre

Projection Ciné Mômes

Bibliothèque Raymond Queneau 17 Place Raymond Queneau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-11 15:00:00

2026-02-11

Une séance de cinéma rien que pour les enfants !

Un film de qualité sélectionné pour les enfants, à découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective, installés dans une salle sombre et devant un grand écran du cinéma comme les grands !

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque Raymond Queneau 17 Place Raymond Queneau Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

