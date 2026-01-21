Projection Ciné Mômes Bibliothèque Raymond Queneau Le Havre
Projection Ciné Mômes Bibliothèque Raymond Queneau Le Havre mercredi 11 février 2026.
Projection Ciné Mômes
Bibliothèque Raymond Queneau 17 Place Raymond Queneau Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Une séance de cinéma rien que pour les enfants !
Un film de qualité sélectionné pour les enfants, à découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective, installés dans une salle sombre et devant un grand écran du cinéma comme les grands !
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Bibliothèque Raymond Queneau 17 Place Raymond Queneau Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
