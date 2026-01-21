Projection Ciné Mômes Médiathèque Martin Luther King Le Havre
Projection Ciné Mômes Médiathèque Martin Luther King Le Havre jeudi 26 février 2026.
Projection Ciné Mômes
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Une séance de cinéma rien que pour les enfants !
Un film de qualité sélectionné pour les enfants, à découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective, installés dans une salle sombre et devant un grand écran du cinéma comme les grands !
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
English : Projection Ciné Mômes
