Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:15:00+ – 2025-09-20T22:+

Fin : 2025-09-20T20:15:00+ – 2025-09-20T22:+

Le plus célèbre des matous, le Chat Potté, découvre que sa passion pour l’aventure et son méprisdu danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur ses pattes, il se lance dans une expédition épique, aux confins de la Forêt Sombre, en vue de dénicher la mythique Étoile à voeu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues… Produit par les studios DreamWorks et réalisé par Joël Crawford, Le Chat Potté 2 est un grand film d’aventure, visuellement époustouflant, qui enchantera petits et grands.

RDV dans le parc du château de Creully, à Creully-sur-Seulles (solution de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps).

Stand de gourmandises proposé par l’Association Loisirs et Culture de Creully. Prévoir transats et plaids. Séance gratuite !

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie 33684290716 https://musees-normandie.fr/musees-normandie/chateau-musee-creully À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l’un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu’il a subies du XIIe au XIXe siècle.

Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.

