Projection cinéma Salle des fêtes Condal

Projection cinéma

Salle des fêtes Le bourg Condal Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

L’ADEB vous propose une projection du film la nouvelle aventure mobile de Jérôme Zindy.

La Nouvelle Aventure Mobile: Le Film !

France 2025

Un voyage de 3 000 km à travers la France en véhicule intermédiaire pour rencontrer les pionniers d’une mobilité durable et locale. Jérôme Zindy part à la découverte d’alternatives à la voiture, bonnes pour la planète et nos portefeuilles

En association avec mission mobilité Louhans. .

Salle des fêtes Le bourg Condal 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 38 91 92 Contact-adeb@orange.fr

English : Projection cinéma

German : Projection cinéma

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection cinéma Condal a été mis à jour le 2025-11-05 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II