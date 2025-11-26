Projection cinéma Salle des fêtes Condal

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes Le bourg Condal Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit
Début : 2025-11-26 20:00:00
fin : 2025-11-26

2025-11-26

L’ADEB vous propose une projection du film la nouvelle aventure mobile de Jérôme Zindy.
La Nouvelle Aventure Mobile: Le Film !
France 2025
Un voyage de 3 000 km à travers la France en véhicule intermédiaire pour rencontrer les pionniers d’une mobilité durable et locale. Jérôme Zindy part à la découverte d’alternatives à la voiture, bonnes pour la planète et nos portefeuilles
En association avec mission mobilité Louhans.   .

Salle des fêtes Le bourg Condal 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 38 91 92  Contact-adeb@orange.fr

