Projection cinéma Salle des fêtes Condal
Projection cinéma Salle des fêtes Condal mercredi 26 novembre 2025.
Projection cinéma
Salle des fêtes Le bourg Condal Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 20:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
L’ADEB vous propose une projection du film la nouvelle aventure mobile de Jérôme Zindy.
La Nouvelle Aventure Mobile: Le Film !
France 2025
Un voyage de 3 000 km à travers la France en véhicule intermédiaire pour rencontrer les pionniers d’une mobilité durable et locale. Jérôme Zindy part à la découverte d’alternatives à la voiture, bonnes pour la planète et nos portefeuilles
En association avec mission mobilité Louhans. .
Salle des fêtes Le bourg Condal 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 38 91 92 Contact-adeb@orange.fr
English : Projection cinéma
German : Projection cinéma
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection cinéma Condal a été mis à jour le 2025-11-05 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II