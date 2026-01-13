Projection cinéma des Mills d’été Pierrefitte-ès-Bois

Projection cinéma des Mills d’été

Début : Vendredi 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Le 24 juillet à 21h30 à Pierrefitte-ès-Bois, découvrez les courts-métrages créés lors de la résidence artistique des Mills. Une projection unique mêlant cinéma, musique et création collective, suivie d’autres dates autour du territoire. Prix libre, ouvert à tous.

Le vendredi 24 juillet à 21h30, rendez-vous à Pierrefitte-ès-Bois (Les Millériaux) pour une soirée cinéma singulière avec la projection des courts-métrages réalisés dans le cadre de la résidence artistique des Mills. Chaque été, musiciens, réalisateurs, scénaristes et monteurs sont accueillis pendant plusieurs semaines afin de créer ensemble une œuvre originale. En seulement dix jours de tournage, un court-métrage prend vie dans les studios de la résidence, fruit d’un travail collectif intense et créatif. Cette projection est aussi l’occasion de découvrir d’autres films réalisés lors des précédentes éditions. Une expérience culturelle authentique, au plus près de la création contemporaine, proposée en prix libre. D’autres projections sont prévues le 25 juillet et le 26 juillet. .

Lieu-dit Les Milleriaux Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 11 14 xilef.edassyav@gmail.com

English :

Open-air screenings for the 5th Mills film festival in Pierrefitte-ès-Bois, July 25-27, at Les Millériaux. Drinks and snacks on site. Don’t hesitate to bring your plaids. The festival is part of the PACT program. Admission charge.

