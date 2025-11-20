Projection cinéma Documentaire Duras

Projection cinéma Documentaire

Salle du Foirail Duras Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Projection du court-métrage réalisé par les jeunes de l’Espace Jeunesse de Duras, en partenariat avec l’association Les Rizhomatiques. Cette projection se tiendra le mercredi 10 décembre à 18h, à la salle du Foirail de Duras.

Ce film est le fruit d’un atelier cinéma mené durant les vacances de la Toussaint.

Résumé du projet

L’Espace Jeunesse de Duras et l’association Les Rhizomatiques ont proposé aux jeunes de participer à un atelier cinématographique du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre. Ils ont été invités à réaliser un court métrage documentaire intitulé Pays-Portrait, ayant pour objectif de mettre en lumière une personne de leur village qu’ils considèrent comme intéressante ou exemplaire.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le mercredi 3 décembre.

Tel: 07 49 93 58 57 .

Salle du Foirail Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 93 58 57

