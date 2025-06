Projection cinéma du réel – Le Relais de Lanmodez Lanmodez 26 juin 2025 20:30

Côtes-d’Armor

Projection cinéma du réel Le Relais de Lanmodez 5 Rue de la Mairie Lanmodez Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-26 20:30:00

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Le festival mêle documentaire & essai reflètant la diversité cinématographique: The Other Queen of Memphis de Luna Mahoux et sa rafale de Maxime Garault. .

Le Relais de Lanmodez 5 Rue de la Mairie

Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

