Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection cinéma famille Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Projection cinéma famille Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages vendredi 19 décembre 2025.

Projection cinéma famille

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Projection cinéma famille à la médiathèque Le Cœur Battant. Dès 6 ans.   .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29 

English : Projection cinéma famille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection cinéma famille Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme