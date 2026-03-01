PROJECTION CINÉMA FESTIVAL VUES DU QUÉBEC Mende

PROJECTION CINÉMA FESTIVAL VUES DU QUÉBEC

Dans le cadre de la 17ᵉ édition du festival de cinéma québécois de Florac Vues du Québec , porté par l’association La Nouvelle Dimension, nous proposons une soirée de projection ouverte au public, également organisée en collaboration avec les étudiants de la licence professionnelle Tourisme d’Affaires, Festivalier et Territoires de l’Université de Nîmes Campus de Mende.

Elle aura lieu le vendredi 20 mars à 20h au cinéma Le Trianon de Mende.

Le film projeté sera Amour Apocalypse, une comédie romantique québécoise réalisée par Anne Émond et sortie en 2025.

Synopsis du film

Adam a quarante-cinq ans et il est propriétaire d’un chenil. C’est un homme profondément bon et généreux. Via la ligne de soutien technique d’une lampe de luminothérapie dont il vient de faire l’acquisition afin d’améliorer sa santé mentale et de gérer son hypersensibilité, il fait la connaissance de Tina, une femme solaire à la voix douce. À partir de ce moment, tout est bouleversé des comètes tombent du ciel, des chiens sont libérés. La terre tremble et les cœurs explosent.

Un buffet dégustation autour des saveurs québécoises est prévue avant la projection et à la suite de celle-ci un temps d’échange et de discussion autour du film. La soirée est payante aux tarifs habituels du cinéma. .

English :

As part of the 17? edition of Florac?s Vues du Québec Quebec film festival, supported by the association La Nouvelle Dimension, we are offering an evening screening open to the public, also organized in collaboration with students from the Business Tourism, Festival and Territories professional degree program at the University of Nîmes Mende Campus.

