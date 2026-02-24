Projection cinéma Olivia et C’était mieux demain Semaine des droits des femmes Centre culturel Chabeuil
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-03 18:30:00
2026-03-03
Suivez les aventures d’Olivia et de son petit frère Tim dans le film Olivia et celles d’Hélène et Michel dans le film C’était mieux demain .
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 17 11 culturecinechabeuil@gmail.com
English :
Follow the adventures of Olivia and her little brother Tim in the film Olivia , and those of Hélène and Michel in the film C’était mieux demain .
