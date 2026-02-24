Projection cinéma Olivia et C’était mieux demain Semaine des droits des femmes Centre culturel Chabeuil

Projection cinéma Olivia et C’était mieux demain Semaine des droits des femmes

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Suivez les aventures d’Olivia et de son petit frère Tim dans le film Olivia et celles d’Hélène et Michel dans le film C’était mieux demain .

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 17 11 culturecinechabeuil@gmail.com

English :

Follow the adventures of Olivia and her little brother Tim in the film Olivia , and those of Hélène and Michel in the film C’était mieux demain .

L’événement Projection cinéma Olivia et C’était mieux demain Semaine des droits des femmes Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme